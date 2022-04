Unangenehme Situation für Prinz Harry (37)! Zwischen dem britischen Royal und seinem Bruder William (39) herrscht bereits seit einigen Monaten dicke Luft. Auslöser sollen angeblich Streitereien zwischen ihren Frauen gewesen sein. Seitdem ist das Verhältnis der Blaublüter angeblich zerrüttet, es besteht kein Kontakt zwischen ihnen. In einem Interview wurde Harry nun auf seinen Bruder angesprochen – doch das war ihm offenbar nicht allzu recht...

Im Zuge der Invictus Games in Den Haag sprach Harry mit Today-Moderatorin Hoda Kotb über verschiedenste Themen. Ganz unverblümt fragte die Journalistin: "Vermisst du deinen Bruder und deinen Vater?" Doch der Rotschopf ging gar nicht auf die Frage ein und antwortete stattdessen: "Im Moment konzentriere ich mich hier auf diese Menschen und Familien. Ich bin hier und gebe alles, was ich kann, um sicherzustellen, dass sie hier die Erfahrung ihres Lebens machen!" Der zweifache Vater erklärte weiter: "Wenn ich abreise, komme ich zurück und konzentriere mich auf meine Familie, die ich sehr vermisse!"

Der 37-Jährige will die Probleme allem Anschein nach auch weiterhin nicht in der Öffentlichkeit besprechen. Wie ein Royal-Experte zuletzt aber enthüllte, soll Harry durchaus eine Lösung finden wollen – und zwar mithilfe eines Mediators: "Die Beziehung zwischen William und Harry ist sehr viel schwieriger wieder in Ordnung zu bringen."

Getty Images Prinz Harry im April 2022

Getty Images Prinz Harry im April 2019

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

