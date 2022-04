Bald werden alle Geheimnisse gelüftet sein: Das The Masked Singer-Finale steht an! Am Samstagabend treten der Dornteufel, die Discokugel, der Ork und das Zebra noch ein letztes Mal gegeneinander an und kämpfen um den Sieg. Im Zuge dessen werden die Fans dann auch endlich erfahren, welche Promis sich hinter den verbliebenen Masken verstecken. Die Discokugel war nicht nur von Anfang an der Favorit der Zuschauer – es sind sich dabei auch alle schon lange sicher, wer wohl drunter steckt...

Popsängerin Jeanette Biedermann (42) soll sich unter der flippigen Maske verbergen! Ihre treuen Anhänger wollen die Musikerin schon in der ersten Show anhand ihrer Stimme und ihres Gesangstalents erkannt haben. Auch die Statur würde passen: Unter der Discokugel scheint eine ziemlich kleine Frau zu stecken – Jeanette ist tatsächlich nur 1,60 Meter groß. Aber stimmen auch die Tipps aus den Indizien-Clips mit dieser Vermutung überein?

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle Hinweise zur Discokugel!

- Honigmelone

- Lavalampe

- Videoaufnahme von Januar 1983

- Barbeleuchtung in den GZSZ-Farben blau und violett

- Rotes X

- Gelber Ball

- Geldschein im Wert von 200

- "Das Herz jeder Disco? Die Tanzfläche!"

- "Für euch strahle ich noch heller als das Licht."

- "Hier hing ich schon in den 80ern ab und in den 90ern – und natürlich auch noch heute!"

- "Die Disco ist meine Welt, hier sind wir united."

- "Man begegnet sich ja immer mehrmals im Leben, nicht wahr?"

- "Nicht zu viel Nebel, sonst kann ich doch gar nicht glänzen."

- "Ist schon gut, die Nebelwolken schiebe ich weiter."

- "All mein Wissen möchte ich nun weitergeben und unterstütze junge Talente bei ihrem Weg."

- "Endlich mal wieder so richtig abhängen, ganz Ladylike!"

- "Das Geheimnis ist gute Beinarbeit. Das mache ich schon seit den 80ern."

- "Nach einer guten Partynacht heißt es erst einmal: aufräumen. Das mache ich am liebsten gerne selbst."

- "Ihr wollt eure Gäste auch mal richtig überraschen? Dann sind Motto-Partys genau das Richtige für euch!"

- "Das Wichtigste für eine gute Party ist aber Wandelbarkeit!"

ProSieben/Julia Feldhagen Matthias Opdenhövel und die "The Masked Singer"-Discokugel

Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin

ProSieben/ Willi Weber Die Discokugel bei "The Masked Singer"

