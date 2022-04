Ist dieses Rätsel schon gelöst? Aktuell hält die sechste Staffel von The Masked Singer die Fans in Atem. Sieben kostümierte Promis gilt es nach Paul Potts (51), Cherno Jobatey (56) und Jeannine Michaelsen (40) noch zu enttarnen: den Ork, den Seestern, das Zebra, die Discokugel, den Gorilla, den Dornteufel und Galax'Sis. Natürlich haben die Zuschauer bereits zu jeder Maske eine Theorie. Aber bei keinem Kandidaten sind sie sich dieses Mal so sicher wie bei diesem Kostüm: Die Sängerin unter der Discokugel soll ohne Zweifel Jeanette Biedermann (42) sein!

Das zeigt sich deutlich im offiziellen Voting des Senders ProSieben: 91 Prozent der User tippen bei der funkelnden Discokugel auf die deutsche Popsängerin. Auch auf Twitter gibt es schon längst keine anderen Theorien mehr: "Sorry, aber wenn das nicht Jeanette Biedermann ist, muss ich mir echt die Ohren untersuchen lassen!", betonte ein Zuschauer während der letzten Sendung. "Das ist Jeanette, ich weiß das. Ich bin ein großer Fan und würde sie überall erkennen!", stellte ein weiterer klar.

Doch worauf stützen die Rätselfans ihre hartnäckige Theorie? Hauptsächlich auf den perfekten Gesang der Discokugel – ihre Stimme klingt nämlich verdächtig nach der "We’ve Got Tonight"-Interpretin. Außerdem passen auch ein paar der Indizien aus den Hinweisfilmen! So verrät die Discokugel in einer Sequenz, dass sie "schon in den 80ern in der Disco abgehangen" habe – Jeanette trat in den späten 80ern bereits im zarten Alter von sechs Jahren im Kinderzirkus Lilliput auf. Außerdem scheint die Promi-Dame unter dem kugelrunden Kostüm recht klein zu sein: Jeanette ist tatsächlich nur 1,60 Meter groß.

ProSieben/Julia Feldhagen Die "The Masked Singer"-Discokugel

Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin

ProSieben/Julia Feldhagen Matthias Opdenhövel und die "The Masked Singer"-Discokugel

