Paulina Ljubas (25) bricht ihr Schweigen! Heute Nachmittag bestätigte der Reality-TV-Star Yasin Mohamed (30), was schon viele Fans vermutet hatten: Er und Paulina haben sich tatsächlich getrennt! Viel verriet der Kampf der Realitystars-Kandidat zwar nicht, aber er legte nahe, dass sie in ihrer Beziehung mit unüberwindbaren Differenzen zu kämpfen hatten. Seine Ex schwieg bisher zu ihrem Liebes-Aus. Doch jetzt meldete Paulina sich mit einem indirekten Kommentar zu der Trennung...

Via Instagram veröffentlichte die Influencerin ein hottes Pool-Foto von sich: Paulina stellt hier ihre Hammerkurven in einem knallroten Bikini zur Schau. Doch ihre Bildunterschrift sollte für weit mehr Aufregung sorgen als das Motiv: "Wer auch immer Voodoo mit meinem Liebesleben gespielt hat, kann sich jetzt mal entspannen. Ich habe meine Lektion gelernt", witzelte die Brünette. Vom Timing her dürften sich diese Zeilen ziemlich sicher auf ihre jüngst gescheiterte Beziehung beziehen.

Ihre Fans feiern Paulina für das heiße Bild und die ironische Bildunterschrift – aber sie haben auch noch viele Fragen: "Was ist denn genau passiert?" und "Wer hat mit wem Schluss gemacht?", bohren ihre Follower nach. Bisher lässt die 25-Jährige sie aber unkommentiert. Glaubt ihr, einer von beiden wird noch richtig auspacken? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, TV-Star

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im April 2022

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de