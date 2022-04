Was ist nur mit Khloé Kardashian (37) los? Vor wenigen Wochen startete die neue Serie der Keeping up with the Kardashians-Stars mit dem Titel "The Kardashians". In dem Reality-TV-Format gewährt die Familie ziemlich intime Einblicke in ihren Alltag. Erst vor wenigen Tagen gab die Influencerin im Rahmen eines Interviews zur Show ganz offen zu, dass sie die vielen fiesen Nachrichten ihrer Fans oft ziemlich belasten. Jetzt postete Khloé ein paar kryptische Zeilen im Netz – und ihre Community ist deshalb total besorgt.

Auf Twitter teilte die 37-Jährige am Donnerstag ihre Gedanken zur neuen Serie. "Das hat mal Spaß gemacht. Jetzt ist alles von Angst durchdrungen. Die neue giftige Energie in der Welt nimmt allem den Spaß", hieß es in einem Posting. Bei ihren Supportern schlugen deshalb sofort die Alarmglocken. Einige User vermuteten, dass die Worte womöglich an Khloés Ex Tristan Thompson (31) gerichtet sein könnten, der sie während der Beziehung mehrfach betrogen hatte. "Klingt, als wäre Tristan wieder in deiner Nähe", mutmaßte ein Nutzer.

In der Kommentarspalte unter ihrem Posting bekam die gebürtige US-Amerikanerin auch viel Zuspruch von ihrer Fangemeinde. "Es ist so traurig zu sehen, dass du dich so fühlst. Ich sende dir nur Liebe und gute Vibes" und: "Denk einfach daran, dass du viele Supporter hast. Konzentriere dich auf das Gute und versuche, das Schlechte auszublenden", notierten nur zwei von vielen Followern.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

