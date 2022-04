Khloé Kardashian (37) zeigt ihre sensible Seite! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit teilt regelmäßig private Einblicke mit ihren Fans. Diese geben gerne ihre Meinung ab, wenn ihnen irgendein Detail am Körper der Beauty ins Auge springt – zuletzt ging es um die gemachte Nase der Influencerin. Das sorgte bei Letzterer allem Anschein nach für einige Selbstzweifel. Jetzt verriet Khloé, dass ihr der Hate manchmal ganz schön zu schaffen macht!

Wie The Mirror berichtet, sprach die 37-Jährige in einem Interview darüber, dass Hater heutzutage deutlich mehr Plattformen für fiese Nachrichten hätten als noch vor einigen Jahren. "Wie stark die Stimmen der Leute und ihre Kritik mittlerweile sind, ist überwältigend. Jetzt sind viel mehr Ängste im Spiel und das wirkt sich auf die mentale Gesundheit aus", schilderte sie ehrlich.

Wenn der Beauty mal alles zu viel wird, kann sie sich aber immer auf ihre Familie verlassen. Mit Töchterchen True scheint die Reality-TV-Schönheit sogar ein eingespieltes Team zu sein, das fest zusammenhält! Daran können sich später auch die Follower erfreuen, wenn Khloé dann erneut den ein oder anderen süßen Schnappschuss mit ihrer Kleinen teilt.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian (r.) mit ihrer Nichte Dream

