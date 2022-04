Lila Moss (19) fand ihre Mutter Kate (48) alles andere als cool und stylish. Eigentlich ist das Supermodel der 90er bekannt für seine modischen Outfits, wilden Partynächte sowie seine Alkohol- und Drogenexzesse. Regelmäßig sorgte die Laufstegschönheit damit in der Vergangenheit für negative Schlagzeilen. Doch wie ihre Tochter Lila nun ausplauderte, ist ihre Mutter privat ein völlig anderer Mensch: Kate sei ziemlich langweilig und laufe nur in Jogginghosen rum.

In einem Interview mit der britischen Vogue erzählte die 19-Jährige, dass sie als Kind nicht verstanden habe, warum sich die Leute für ihre Mutter interessieren. Das zeigte sich vor allem dann, wenn man sie auf das Model ansprach. "Und ich dachte: 'Woher weißt du, wer sie ist? Sie ist alt! Sie ist alt und langweilig!'", erinnerte sich Kates Tochter. Zudem empfand das Nachwuchsmodel die 48-Jährige in der Vergangenheit nie als besonders modisch. Das änderte sich jedoch vor ein paar Jahren.

Doch wie Lila ausplauderte, lege Kate in ihrer Freizeit offenbar nicht so viel Wert auf einen stylishen Look. "Sie wird mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich das sage. Sie will nicht, dass jemand weiß, dass sie Jogginghosen trägt", gab die Britin preis. Doch Jogginganzüge besitze das Topmodel nicht. Diese leihe sich Kate regelmäßig von ihrer Tochter.

Getty Images Kate Moss mit ihrer Tochter Lila, 2019

Getty Images Lila Moss mit ihrer Mutter Kate

Instagram / joeyjoeychoy Lila Moss und Kate Moss im November 2020

