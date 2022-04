Die Indizien sprechen für Jeanette Biedermann (42). Seit mehreren Wochen verzaubert die Discokugel bei The Masked Singer die Zuschauer mit ihrem gesanglichen Talent. Bereits seit der ersten Show sind sich die Fans einig: Sie meinen zu wissen, welcher Promi sich hinter der Maske versteckt. Immer wieder tippen sie in der App und im Netz auf Jeanette Biedermann. Sowohl die Stimme als auch die Körpergröße der Discokugel passen zu der Sängerin. Promiflash nennt euch nun Indizien, die ebenfalls für Jeanette sprechen.

Eine Seifenblase: Treue Fans der 42-Jährigen wissen, dass sie von 1999 bis 2004 in der Seifenoper GZSZ mitspielte. Aber nicht nur die Seifenblase ist als Hinweis auf die beliebte Vorabendserie zu verstehen. In den Indizienfilmen wird immer wieder eine Bar gezeigt. Diese ist in den Farben des Logos der Daily beleuchtet. Ein weiteres Indiz, das zu der Musikerin passt, ist die Rockparty. Das dritte Studioalbum von Jeanette wurde 2002 unter dem Titel "Rock My Life" veröffentlicht. Ihre "Wandelbarkeit" bewies die Sängerin 2019. Während sie zuvor hauptsächlich auf Englisch sang, veröffentlichte sie vor drei Jahren ihr erstes deutschsprachiges Album

Doch es gibt noch weiter Indizien, die für die TV-Bekanntheit sprechen. So wird in einem Clip erwähnt, dass die Discokugel bereits seit den 80ern in den Clubs hängt. Im Alter von sechs Jahren trat die Schauspielerin in dem Kinderzirkus Lilliput auf. Zudem strahle sie "Heller als das Licht"– Jeanette ist neben ihrer Tätigkeit als Sängerin und Schauspielerin auch als Synchronsprecherin tätig. Im ersten Winx Club-Film übernahm sie eine Sprechrolle. Der Titelsong der dazugehörigen Serie lautete "Heller als das Licht".

Anzeige

Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin

Anzeige

Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin

Anzeige

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann im Mai 2021 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de