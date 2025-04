Nach Ehe-Aus: Jeanette Biedermann soll wieder vergeben sein

Schwebt Jeanette Biedermann (45) wieder auf Wolke sieben? Nach Bild-Berichten soll die Sängerin einen neuen Mann an ihrer Seite haben und wieder in festen Händen sein – und zwar in den Händen von Sebastian. Er stammt dem Magazin zufolge aus einer wohlhabenden Familie, ist studiert, reist gerne und ist zudem im Besitz eines Bootsführerscheins, wodurch die zwei schon einige Stunden gemeinsam auf hoher See genießen konnten.

Jeanette und Sebastian sollen bereits einige Male gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden sein. So unter anderem zuletzt am Kölner Bahnhof. Auf Schnappschüssen, die Bild vorliegen, ist zu sehen, wie der Brünette die "Rock My Life"-Interpretin liebevoll an sich drückt, um ihr einen Kuss auf die Schläfe zu geben. Zudem soll Sebastian Jeanette in den vergangenen Wochen bereits einige Male bei ihren Tanzeinlagen auf dem Let's Dance-Parkett aus dem Publikum angefeuert haben. Ob der treue Unterstützer aber nun tatsächlich der neue Partner der Berlinerin ist, ist bisher noch nicht offiziell bestätigt.

Über viele Jahre hinweg war Jörg Weißelberg (56) der Mann an Jeanettes Seite. Sie und der Songwriter gingen 20 Jahre gemeinsam durchs Leben, rund 13 Jahre davon als verheiratetes Ehepaar. Im Januar dieses Jahres wurde dann die Trennung des Paares bekannt. Diese soll laut Bild aber bereits länger zurückliegen – die zwei sollen schon seit einigen Monaten nicht mehr zusammenleben. Gründe für das Liebes-Aus sind nicht bekannt.

Getty Images Jeanette Biedermann bei "Let's Dance" 2025

Getty Images Jörg Weißelberg und Jeanette Biedermann im Februar 2007 in Berlin

