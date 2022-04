Endlich steht der Gewinner der sechsten The Masked Singer-Staffel fest! Am Samstag ging die beliebte Rätselshow in die finale Runde. Ruth Moschner (46), Rea Garvey (48) und Riccardo Simonetti (29) versuchten zusammen mit den Zuschauern herauszufinden, welche VIPs sich hinter den Kostümierungen verstecken. Im großen Finale konnte sich das Zebra gegen den Dornteufel durchsetzen – und hinter der Maske steckte die Sängerin Ella Endlich (37)!

Nachdem der Dornteufel das Geheimnis um seine Kostümierung lüften musste, stand auch endlich die letzte Enthüllung des Abends an. Wie bereits Rategast Riccardo vermutet hatte, verbarg sich die "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Interpretin unter der Maske! Über den Sieg und den heiß begehrten Pokal freute sie sich natürlich total. Zu guter Letzt feierte Ella den Abschluss der Staffel noch einmal mit einer Gesangseinlage: Sie performte den Song "Without You" von Mariah Carey (53).

Tatsächlich passierte dem gestreiften Tier kurz vor der großen Enthüllung sogar ein kleines Missgeschick. Nachdem Matthias Opdenhövel (51) den Gewinner der sechsten Staffel verkündet hatte, sprang das Zebra ihm vor Freude in die Arme – und dabei rutschte ihm die Maske vom Kopf! Doch der Moderator stellte sich sofort schützend vor den Promi, damit die Zuschauer nicht erkennen konnten, wer sich hinter dem Kostüm versteckt.

Bieber, Tamara / ActionPress Ella Endlich beim Opening des Christmas Garden 2019

ProSieben/Willi Weber Das Zebra bei "The Masked Singer"

Getty Images Matthias Opdenhövel, das Zebra und der Dornteufel im "The Masked Singer"-Finale

