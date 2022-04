Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – so heißt es doch, oder? Wie Schlagerstar Jürgen Drews (77) mischt auch seine Tochter Joelina (26) in der Musikbranche mit. Unter dem Künstlernamen Joedy veröffentlichte sie schon einige Singles, die aber überhaupt nicht nach Schlagerliedern klingen. Die Künstlerin geht ihren eigenen Weg und widmet sich deutschen Pop statt Ballermannhits. Joelina fällt es jedoch nicht immer leicht, sich vom Image ihres Vaters Jürgen Drews zu lösen!

In einem Interview mit t-online ging die 26-Jährige genauer darauf ein, wie es so ist, die Tochter eines Schlagerkönigs zu sein. Die Musikerin offenbarte: "Ich habe das Gefühl, dass ich oft nicht richtig ernst genommen werde in diesem Genre und sie mich eher in der Schlagerschublade sehen." Die Sängerin lässt sich davon trotzdem nicht unterkriegen und betonte, dass sie einfach ihr eigenes Ding durchziehe und es ihr egal sei, was andere Leute von ihr hielten.

Zuletzt brachte die Brünette ihre Single "Detox" heraus. Das Lied ist sehr persönlich und das komplette Gegenteil von Jürgens Partymusik. Im Promiflash-Interview sprach sie darüber, wie ihr Vater das findet: "Ihm wäre es natürlich lieber, wenn ich den einfachen Weg gegangen wäre und ebenfalls Schlager gemacht hätte." Aber das auch nur, weil er Joelina so mehr bei ihrer Arbeit unter die Arme hätte greifen können.

Instagram/joedybeats Joelina Drews im Studio

Instagram / joedybeats Joelina Drews, Musikerin

Getty Images Joelina Drews und Jürgen Drews im Dezember 2020

