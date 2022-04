Auch Topmodels sind nicht perfekt. Kendall Jenner (26) hat bereits die Laufstege der Welt unsicher gemacht. Es gibt kaum eine Fashion Week, bei der Kendall nicht gebucht war. Da könnte man meinen, der Keeping up with the Kardashians-Star ist vollends mit sich und seinem Körper zufrieden. Aber auch das Supermodel hat seine kleinen Makel, die vor allem ihre Schwestern zu belustigen scheinen.

Auf Instagram teilte die Beauty einen Schnappschuss von sich in einem bunten Kleid und offenen Sandalen, die ihre Füße betonen. Und genau diese Füße sind es, die Kendall belasten. "Ich blockiere alle Zehen-Kommentare", schrieb sie zu ihrem Pic dazu. Das schien aber vor allem ihre Schwestern erst recht anzustacheln. Kylie Jenner (24) verfasste liebevoll die Worte "Ich liebe sie" und fügte einige Fuß-Emojis hinzu. Auch Khloé Kardashian (37) konnte nicht widerstehen und fragte erst: "Sogar von mir?", bevor sie Kendalls Bild mit "Ich liebe deine großen Riesenzehen" kommentierte.

Die Füße der Kardashian-Jenner-Schwestern sind nicht zum ersten Mal Thema bei den Fans. Auch Kim Kardashian (41) musste ihre Füße bereits verteidigen, nachdem es ein Gerücht gegeben hatte, dass die SKIMS-Gründerin sechs Zehen hätte. "Wenn ich einen Schuh trage, drückt er genau hier herunter und auf einem Bild, ich weiß nicht, warum, sieht es aus wie ein sechster Zeh", erklärte die 41-Jährige damals, als das Netz wild über ihre Zehenanzahl spekulierte.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Getty Images Die Schwestern Kendall Jenner, Khloé Kardashian und Kylie Jenner

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

