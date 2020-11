Ist es wirklich nur eine optische Täuschung? In der Vergangenheit fiel es aufmerksamen Fans von Kim Kardashian (40) immer wieder auf – auf einigen Fotos ist ein sechster Zeh am linken Fuß der Schönheit zu erkennen! Die Keeping Up With the Kardashians-Protagonistin dementierte jedoch, dass sie über das zusätzliche Körperglied verfügt. Nun kursiert allerdings ein neues Foto des Reality-Stars im Netz, das ein erneuter Hinweis sein könnte. Hat Kim etwa wirklich sechs Zehen?

Ein aktuelles Pic auf dem Instagram-Account der TV-Diva sorgt erneut für Spekulationen. Kim, die ihren Body in einem hautengen, orangefarbenen Kleid in Szene setzt, präsentiert ihre Füße in schwarzen Flipflops. Bei genauerem Hinsehen fällt auch hier auf: An Kims linkem Fuß sind sechs Zehen zu erkennen! Handelt es sich hier nur um eine Illusion – oder ist Kims sechster Zeh real?

Auf Twitter diskutieren das die Fans der 40-Jährigen fleißig: "Warum hat Kim Kardashian sechs Zehen? Ist sie ein Mensch oder ein Klon?", wollte ein verwirrter Nutzer wissen. Die meisten Twitter-User können die Gerüchte jedoch nicht verstehen. Kim habe schließlich bereits mit einem Video bewiesen, dass sie über fünf Zehen verfüge. Glaubt ihr, dass es sich nur um eine optische Täuschung handelt? Stimmt unten ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Oktober 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Oktober 2020

Getty Images Kim Kardashian bei den Innovator Awards in NYC im November 2019

