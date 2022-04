Kommt Romeo Beckham (19) etwa als Nächstes unter die Haube? Anfang April stand ein ganz besonderes Ereignis an: David (46) und Victorias (48) ältester Sohn Brooklyn (23) und dessen Partnerin Nicola Peltz (27) besiegelten ihre Liebe mit dem Ehegelübde vor dem Traualtar. Tatsächlich ist es gar nicht so abwegig, dass die Familie schon bald die nächste Hochzeit feiert: Romeo will seiner Freundin Mia Regan angeblich schon seit Längerem einen Antrag machen...

Das verriet nun ein Insider gegenüber Sunday Mirror. "Romeo wollte immer warten, bis Brooklyn geheiratet hat", meinte die Quelle zu wissen. Der 19-Jährige habe seinem älteren Bruder nicht das Rampenlicht stehlen wollen und sich deshalb dazu entschieden, vorerst noch nicht um die Hand seiner Mia anzuhalten. Ob der Informant wohl recht behält – und der Brite dem Model bald die Frage aller Fragen stellt?

Tatsächlich scheinen Romeo und die Influencerin auch sonst schon viele Pläne für ihre gemeinsame Zukunft zu haben. "Sie haben auch darüber gesprochen, wie sehr sie sich eine große Familie wünschen und es kaum erwarten können, damit anzufangen", plauderte der Insider aus.

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im September 2021

Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia

Anzeige

Instagram / mimimoocher Mia Regan und Romeo Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de