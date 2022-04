Für die frisch angetraute Gattin ihres Enkels hat sich Brooklyn Beckhams (23) Oma Sandra etwas ganz Besonderes überlegt! Am Wochenende gaben sich der Promi-Spross und Nicola Peltz (27) im großen Stil das Jawort. Die Milliardärstochter wurde von David (46), Victoria (47) und Co. mit offenen Armen in der Familie empfangen. Brooklyns Oma überreichte der Blondine dazu ein süßes Geschenk: Nicola bekam von ihr personalisierte Sneaker!

Via Instagram teilte der Künstler Adam Claridge das individuelle Präsent. Im Auftrag der 73-Jährigen verzierte er weiße Nike Air Force 1-Turnschuhe mit süßen Zeichnungen und Botschaften. Darauf zu sehen sind unter anderem Schmetterlinge, Rosen und ein Replikat von Brooklyns tätowierten Engeln. Auch die Geburtsdaten der Eheleute und das Wort "Bunny" sind auf den Schuhen zu finden.

Brooklyns Papa David hat ebenfalls tief in die Tasche gegriffen und sich bei dem Hochzeitsgeschenk nicht lumpen lassen. Der ehemalige Profifußballer spendierte dem Paar einen neuen Wagen: Einen klassischen hellblau lackierten Jaguar im Wert von rund 460.500 Euro!

Action Press / SplashNews.com David Bechkam und seine Mutter Sandra

Instagram / adamclaridge123 Nicola Peltz' Hochzeitsgeschenk von Sandra Beckham

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham an Silvester 2021

