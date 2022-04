Nikola Glumac schlägt bei Temptation Island total über die Stränge! Der gelernte Hotelfachmann ist mit seiner Ehefrau Gloria in der beliebten Fremdgeh-Show dabei. Doch bereits wenige Tage nach dem Einzug in die Männervilla schien der Tattooliebhaber seine Partnerin bereits vergessen zu haben: Er flirtete heftig mit den Verführerinnen – und ging sogar nackt mit ihnen im Meer baden. Für die Kandidatinnen steht deshalb fest: Niko übertreibt es in dem Format am meisten!

Im Promiflash-Interview ließen die Mädels das erste Lagerfeuer noch einmal Revue passieren. "Ich fand Nikos Verhalten am schlimmsten", gab Elli Loretta ehrlich zu. Die anderen Ladys sind da ganz ihrer Meinung. "Gloria hat mir sehr leidgetan, da sie solche krassen Bilder von ihrem Ehemann sehen musste", stimmte Jessi Accit ihrer Mitstreiterin zu. Für sie sei es ganz besonders krass gewesen, dass man in den Videos mehr von Nikos Hinterteil gesehen habe als von seinem Gesicht.

Doch laut den Girls haben sich auch die anderen Teilnehmer nicht wirklich loyal gegenüber ihren Partnerinnen verhalten. "Von den Männern fand ich Credo, Niko und Abdu am schlimmsten, da sie in meinen Augen zu viel Nähe zugelassen haben", erklärte Michelle ihre Haltung.

