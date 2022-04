Es geht heiß her! Temptation Island geht in die vierte Runde. Unter anderem wollen Gloria Glumac und ihr Mann Nikola den Treuetest auf der Insel der Versuchung wagen. Niko hat Angst, dass die Blondine ihn betrügt, so wie sie es bei jedem ihrer Ex-Partner gemacht haben soll. Gloria hingegen fürchtet, dass Nikola sie nur wegen seiner auslaufenden Aufenthaltsgenehmigung geheiratet hat. Und bereits in Folge zwei scheint der gebürtige Serbe schon all seine Hemmungen zu verlieren.

Schon am Ende der ersten Episode reckte Nikola seinen nackten Hintern in Richtung der Verführerinnen. Nun streckte der gelernte Hotelkaufmann seine entblößte Rückseite in die Kamera und zeigte seine Tattoos – bei dieser Gelegenheit ließ er sich auch gleich von einer Verführerin einen Klaps auf den Po geben. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Kurze Zeit später ließ der 25-Jährige seinen Allerwertesten von gleich zwei Frauen ordentlich mit Sonnenschutz einölen. "Dass er seinen Po zeigt, gefällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich", kommentierte Gloria das Verhalten ihres Partners gegenüber Promiflash.

Und als ob das alles noch nicht genug wäre, zieht der Hottie beim Gruppendate komplett blank und springt Hand in Hand mit Yasmin ins Meer. Später hat Nikola die Verführerin sogar auf seinem Rücken – während er selbst weiterhin unten ohne schwimmt. "Ich finde, 'Temptation Island' ist eine Reality-TV-Show, in der jeder Spaß haben und sich so zeigen sollte, wie er wirklich ist", begründete Nikola seine Freizügigkeit.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

Gloria und Nikola Glumac, Januar 2021

Gloria Glumac, "Temptation Island"-Teilnehmerin

Nikola Glumac, "Temptation Island"-Teilnehmer

