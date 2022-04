Harte Worte von Christine Quinn (33)! Die Beauty spielt in dem Netflix-Hit Selling Sunset eine der luxuriösen Maklerinnen, die in L.A. die krassesten Häuser auf den Markt bringen. In der Serie steht neben dem Immobilienmarkt jedoch auch viel Drama auf dem Programm: Sowohl Streit unter den Girls als auch Liebesgeschichten spielen eine Rolle. Nun startete die vierte Staffel der Show und Christine behauptete frech: In der Show ist einiges fake!

Auf Twitter teilte die frischgebackene Mutter ein paar Worte zum Beginn der neuen Folgen. "Noch 30 Minuten bis zum Start von 'Selling Sunset'! Viel Spaß mit einer neuen Staffel und den 5.000 erfundenen Geschichten!", schrieb sie dort. Ist die Handlung also komplett fake? Dazu äußerte sich Christine nicht weiter – vielleicht spielte sie auch nur auf das kommende Drama in den Folgen an.

Schon nach der vergangenen Staffel hagelte es für die 33-Jährige Kritik. Dort zeigte sie sich nämlich nur wenige Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes Christian Georges Dumontet total erschlankt und topfit – weshalb viele Fans mutmaßten, ihre Schwangerschaft sei vorgetäuscht gewesen. "Ihr seid alle mehr als krank", wetterte sie damals zu ihrer Verteidigung auf Instagram.

Anzeige

ADAM ROSE/NETFLIX Christine Quinn bei "Selling Sunset"

Anzeige

MEGA Christine Quinn, "Selling Sunset"-Star

Anzeige

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de