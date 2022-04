Camila Cabello (25) erinnert sich an ihre Band-Zeit zurück. 2013 nahm die Sängerin an der Castingshow "The X Factor" teil und schaffte es dadurch, ein Mitglied der Band Fifth Harmony zu werden. Doch nach drei Jahren entschied sich die Musikerin dazu, ihren eigenen Weg zu gehen und die Band zu verlassen. Nun verriet Camila, ob sie es vermisst, Teil einer Girlgroup zu sein.

"Ehrlich gesagt, nein", stellte die 25-Jährige bei "The Late Late Show with James Corden" klar. Auch wenn es in ihrer Zeit als Mitglied von Fifth Harmony viele lustige Momente gegeben habe, sei die Sängerin froh, kreative Entscheidungen als Solo-Künstlerin alleine treffen zu können. "Ich vermisse es jedoch, in einer Band zu sein, wenn ich Promo oder was auch immer mache. Ich möchte gerne Leute um mich herum haben, mit denen ich dann scherzen kann", gestand Camila jedoch.

Doch was veranlasste die Musikerin damals eigentlich dazu, die Band zu verlassen? "Weil wir Teil einer Mädchenband waren, haben die Leute sehr oft versucht, uns zu sexualisieren – einfach nur, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen", gab die "Crying In The Club"-Interpretin 2017 in einem Interview für den Newsletter Lenny Letter preis.

Getty Images Fifth Harmony im Dezember 2014

Getty Images Camila Cabello, Musikerin

Getty Images Fifth Harmony im Dezember 2015

