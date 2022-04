Pietro Lombardi (29) als Bachelor? Für den DSDS-Gewinner von 2011 lief es seit seiner Scheidung von Sarah Engels (29) in Sachen Liebe scheinbar nicht besonders rosig. Seine letzte bekannte Beziehung mit der Influencerin Laura Maria Rypa (26) scheiterte 2020, kurz nachdem die beiden ihre Beziehung öffentlich machten. Im September letzten Jahres verriet er seinen Fans, dass er single ist. Wäre eine eigene Datingshow für den Musiker eine Möglichkeit gewesen, seine wahre Liebe zu finden?

Wie Pietro jetzt bei einer Fragerunde in seinen Instagram-Storys bekannt machte, hatte der "Phänomenal"-Interpret nämlich die Chance, bei einer Datingshow nach der großen Liebe zu suchen. Der Sänger plauderte aus: "Ich hatte eine Anfrage für eine eigene Datingshow. Praktisch so was wie Promi-Bachelor. Aber niemals, auch wenn ich siebenstellig verdient hätte!" Auch die Frauen-Version des Formats sagt dem Single-Papa wenig zu.

Der "Bella Donna"-Sänger findet generell: "Bachelorette – genau dasselbe. Bei einer Frau finde ich es fast noch zwei Prozent schlimmer, so mit zehn Typen im TV rummachen, schwierig." Die Sendung im Fernsehen zu verfolgen, findet er allerdings nicht schlimm: "Aber Zuschauen geht klar." Wie es scheint, möchte er sich in Bezug auf sein Liebesleben derzeit ohnehin nicht in die Karten schauen lassen. Auf eine weitere Fan-Frage, ob er momentan verliebt sei, antwortet Pietro locker mit "Gute Frage" und einem tränenlachenden Emoji.

Anzeige

Revierfoto Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Keuenhof, Rainer / ActionPress Pietro Lombardi im März 2022 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de