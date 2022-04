Hat Patrick Romer (26) etwa nicht direkt an seine Freundin gedacht? Am Montag meldete sich der Ex-Bauer sucht Frau-Teilnehmer mit einer schlimmen Nachricht: Er war in einen gefährlichen Autounfall verwickelt. Die Insassen des anderen Wagens seien sogar eingesperrt worden. Dem TV-Bauer gehe es den Umständen entsprechend gut. Doch bei einer Sache herrscht bei Patrick wohl noch Klärungsbedarf: Seine Freundin Antonia Hemmer (22) erfuhr von dem Unfall nicht von ihm persönlich...

"Patrick hatte einen Autounfall mit seinen Eltern. Ich habe es tatsächlich selbst erst durch Instagram erfahren", erzählte Antonia auf Instagram. Daraufhin habe die Blondine eine kleine Auseinandersetzung mit ihrem Partner gehabt, woraufhin er sich entschuldigt habe. "Ich war ein bisschen genervt davon", stellte die TV-Bekanntheit klar.

"Ich wusste auch nicht, was los ist, was passiert ist, wie es ihm geht. Ich habe aber gedacht, er hat eine Instagram-Story gemacht, so schlecht kann es ihm nicht gehen", meinte Antonia. Am Montag hatte Patrick berichtet, dass ein anderes Auto ihm die Vorfahrt genommen habe, weswegen er mit dem Wagen kollidierte. Obwohl beide Autos demoliert waren, waren die Insassen der Wagen offenbar nur leicht verletzt.

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romers Auto nach seinem Unfall

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Fotograf Jonas Haid "Bauer sucht Frau"-Kandidat Patrick und seine Hofdame Antonia

