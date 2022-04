Patrick Romer (26) meldete sich mit einer Schocknachricht. Im Jahr 2020 wurde der Rinderzüchter durch seine Teilnahme an Bauer sucht Frau bekannt. In der Show lernte er seine Hofdame Antonia (22) kennen – die beiden wurden jedoch erst nach der Sendung ein Paar. Inzwischen sprechen sie offen darüber, wie sie sich die Zukunft miteinander vorstellen. Doch jetzt hatte Patrick nichts Positives zu berichten – ganz im Gegenteil. Er war in einen Unfall verwickelt.

Auf Instagram postete Patrick zwei Bilder, die eine abgesperrte Straße und demolierte Autos zeigen. Die Feuerwehr ist vor Ort und die Rettungskräfte sind im Einsatz, als Patrick die Bilder macht. "Uns wurde die Vorfahrt genommen. Ich habe zwar noch versucht zu bremsen, bin aber recht schnell seitlich in das andere Auto rein", berichtete die TV-Bekanntheit. Die Insassen des anderen Autos wurden sogar durch den Aufprall im Fahrzeug eingeschlossen, meinte der 24-Jährige.

Doch seine Freundin Antonia war offenbar nicht mit im Auto. Sie meldete sich bereits auf Instagram zu dem Vorfall. Patrick gehe es inzwischen den Umständen entsprechend gut. Er habe "nur leichte Nackenschmerzen".

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romers Auto nach seinem Unfall

TVNOW / Stefan Gregorowius Patrick, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Instagram / patrick_romer_ Antonia Hemmer und Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

