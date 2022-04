Credo hat eine klare Meinung dazu! Er und seine Partnerin Elli stellen momentan ihre Beziehung bei Temptation Island auf die Probe. In der Frauenvilla erzählte das einstige Escortgirl vor den männlichen Verführern von ihren sexuellen Wünschen. Für die vergebenen Männer war das beim Lagerfeuer ein klares No-Go. Sie machten Credos Freundin ziemlich nieder: Doch was sagt er eigentlich dazu, dass Elli so fertig gemacht wurde?

Credo selbst reagierte ziemlich gelassen auf die besagten Szenen beim Lagerfeuer. Dass die anderen Kandidaten Marc-Robin, Nikola und Abdu seine Liebste Elli so fertig gemacht hatten, könne er daher nicht verstehen. "Ich fand es nicht in Ordnung, dass die Jungs es so negativ aufgefasst haben. Aber sie kannten unseren Humor und unsere Art von Beziehung ja auch noch nicht. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen", erklärte Credo gegenüber Promiflash. Der 25-Jährige nahm Elli daraufhin vor versammelter Mannschaft in Schutz.

"Wenn man jemanden liebt, steht man hinter der Person. Ich kenne sie ja am besten und weiß, wie sie es gemeint hat. Sie meinte nur, dass sie es gerne ausprobieren würde. Und ausprobieren wollen wir doch alle mal was, oder etwa nicht?", führte er im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Marc-Robin reflektierte seine Reaktion im Promiflash-Interview und gestand sich ein: Er habe übertrieben. "Die Lagerfeuer sind aber auch sehr überfordernd und belastend", betonte er. Auch Nikola ruderte dann zurück: "Jeder darf das machen, was er möchte, solange es im gegenseitigen Einvernehmen ist."

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

