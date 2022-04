Lucy Hellenbrecht (23) hat große Neuigkeiten für ihre Fans. Vor zwei Jahren nahm die in Kassel geborene Schönheit an Heidi Klums (48) Castingshow Germany's next Topmodel teil und begeisterte dort ein Millionenpublikum. Seitdem hält sie ihre Abonnenten im Netz regelmäßig über ihren Alltag auf dem Laufenden. Doch nun gestand das Model, dass es seiner Community lange Zeit etwas verheimlicht habe: Lucy verriet, dass sie schon bald in der Vorabendsendung Rote Rosen zu sehen sein wird.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 23-Jährige nun eine Aufnahme, die sie gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Lucas Bauer zeigt. "Endlich darf ich die Neuigkeit bekannt geben! Ich darf ein Teil der zwanzigsten Staffel von 'Rote Rosen' sein", schrieb die TV-Persönlichkeit überglücklich. Voraussichtlich ab Ende Mai wird sie Theresa Hübchen im Hauptcast unterstützen und die "junge selbstbewusste Pferdewirtin" Nici verkörpern. Offenbar wird es dann auch ganz schön spannend, denn Lucy schrieb geheimnisvoll: "Hält junge Liebe stand, wenn plötzlich bekannt wird, dass man nicht als biologische Frau geboren wurde? Die Antwort erfahrt ihr, wenn die zwanzigste Staffel ausgestrahlt wird⁣".

Unter dem Post freuten sich anschließend viele Nutzer mit der blonden Schönheit. "Oh mein Gott wie Hammer! Glückwunsch" oder "Endlich, bin sehr stolz auf dich", lauteten nur einige begeisterte Nachrichten der Follower. Auch Larissa Neumann schien von der großen Verkündung einfach nur begeistert zu sein, denn die Blondine hinterließ einen Smiley mit Herzaugen unter dem Foto.

