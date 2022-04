Wird Tyson Fury (33) etwa demnächst zum WWE-Star? Die Boxhandschuhe hing der Weltmeister am Wochenende an den Nagel. Nach seinem Sieg gegen Dillian Whyte im Wembley-Stadion beendete der Brite am Samstag seine aktive Karriere als Profiboxer. Aber womöglich müssen seine Fans in Zukunft nicht ganz auf ihn verzichten. Gerüchten zufolge wechselt der Box-Star lediglich die Ringe. Tyson könnte schon bald in der Wrestling-Welt Fuß fassen!

Die Gerüchte um eine mögliche Wrestling-Karriere heizte der 33-Jährige höchstpersönlich an. Bei der Pressekonferenz nach seinem letzten Boxkampf äußerte sich Tyson bereits zu einem potenziellen Jobwechsel. "Ich werde keine Showkämpfe ausschließen. Ich bin ein Entertainer", stellte er klar dabei klar, wie unter anderem Bild berichtet, und wurde sogar noch konkreter: "Vielleicht seht ihr mich beim SummerSlam. Drew McIntyre hat viele Dinge über mich gesagt. Vielleicht sollte ich ihn ausknocken."

Auch im Netz gab Tyson womöglich schon erste Hinweise auf eine potenzielle Wrestling-Karriere. Noch vor seinem Boxkampf hatte er via Twitter ein Video von WWE-Legende Triple H (52) und dessen Frau geteilt. "Lass uns WrestleMania nach Großbritannien holen", hatte der Brite dazu geschrieben.

Getty Images Tyson Fury im Februar 2020, Las Vegas

Getty Images Tyson Fury in Las Vegas, Oktober 2021

Getty Images Tyson Fury, Boxer

