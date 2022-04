Oana Nechiti (34) ist überglücklich! Die Profitänzerin und ihr Partner Erich Klann (35) sind seit 2012 Eltern eines Sohnes. Vor wenigen Wochen durften sie ihren zweiten Nachwuchs – den kleinen Liam – auf der Welt willkommen heißen. Nach der Geburt betonten die beiden bereits mehrfach, wie sehr sie sich über ihr neues Familienmitglied freuen. Dass sie nun schon seit einem Monat zu viert sind, fällt Oana allerdings nur schwer zu glauben.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 34-Jährige mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht, dass Liams Geburt am 23. April genau einen Monat zurückliegt. "Das ist unfassbar, dass schon ein Monat vergangen ist. Die Zeit rennt einfach und deshalb genießen wir die Zeit in vollen Zügen", fügte die ehemalige DSDS-Jurorin hinzu.

Mit ihren zwei Söhnen ist Oana und Erichs Familie aber noch nicht komplett. Nur kurz nach der Geburt verriet der 35-Jährige im gemeinsamen Podcast mit seiner Liebsten "Tanz oder gar nicht": "Am ersten Tag nach der Entbindung hast du mich gefragt: Na, Schatz? Wie wäre es mit einem Dritten?" Sie seien sich seit der Geburt ihres zweiten Kindes näher als zuvor – und würden dieses Gefühl durch ein drittes womöglich steigern können.

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana und Erich Klann, Tänzer

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de