Walentina Doronina stärkt Mike Cees-Monballijn den Rücken! Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten sind dafür bekannt, im Fernsehen ordentlich auf Konfrontation mit ihren Mitmenschen zu gehen. Bei Reality Shore würde die Blondine von den Kandidaten aus der Villa geworfen. Mike hat seit Das Sommerhaus der Stars den Ruf weg. Aktuell versucht der Ex-Temptation Island-Teilnehmer sein Image bei Kampf der Realitystars aufzupolieren – was nur bedingt gelingt. Doch Walentina sagt: Sie feiert ihn! Denn ohne Krawallnudeln wie Mike und Wale würde niemand Reality-TV schauen...

"Mike hatte den geilsten Auftritt seit drei Staffeln. Die Gesichtsausdrücke der anderen waren legendär", schwärmte Walentina im Interview mit Promiflash von Mike. Die Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin ist sich sicher: Der Mann vom Michelle Monballijn werde zu Unrecht öffentlich mit Ächtung gestraft. "Durch meine Reality-Erfahrung weiß ich ganz genau, wie Mike dargestellt wird und sich fühlt. Ich finde, Mike ist ein sehr wichtiger Charakter im Reality-TV", versicherte die Influencerin.

Die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Sissi Hofbauer habe Mike sogar gegen die anderen Teilnehmer aufgehetzt, weil sie ihn als Narzissten betitelt habe. Solche TV-Formate würden ohne Personen wie Walentina oder Mike gar nicht funktionieren, meinte Wale: "Keiner würde sich Reality-TV-Shows anschauen ohne uns". Außerdem gab Walentina an, auch eine Anfrage für "Kampf der Realitystars" bekommen zu haben. "Wäre ich da drin gewesen, hätte es mehr geknallt", findet der Sportfan.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank Beer Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de