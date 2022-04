Das hat sie sich wohl anders vorgestellt! Kate Merlan (35) lässt ihre Fans gerne an ihrem turbulenten Alltag teilhaben. Immer wieder gibt sie ihren Followern auf den sozialen Netzwerken tiefe Einblicke in ihr Leben – auch wenn mal etwas nicht so gut läuft. Jetzt meldete sich die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin von einem Pferdehof zu Wort. Doch die anfängliche Begeisterung hielt nicht lange – denn Kate verletzte sich bei dem Ausflug!

In ihrer Instagram-Story schwärmte Kate noch von der anmutigen Stute Goody. Kurz darauf richtete sie sich in ihrem Zimmer jedoch mit ernsten Worten an ihre Community: "Ich bin überhaupt nicht glücklich und fühle mich total beschissen, weil ich vom Pferd geflogen bin." Das Tier habe sie abgeworfen, weshalb sie hart auf dem Boden aufgeschlagen sei. "Ich habe Rücken- und Kopfschmerzen, mir tut alles weh", schilderte die 35-Jährige sichtlich mitgenommen ihren Zustand.

In einem kurzen Clip zeigte Kate ihren Fans dann auch, wie der Unfall passierte: Darin ist zu sehen, wie sie auf dem Rücken des Pferdes am Strand entlangreitet, als das Tier sich plötzlich aufbäumt und sie zur Seite abwirft. In einem weiteren Video ist die Beauty wortlos mit einem Eisbeutel am Kopf zu sehen.

Instagram / katemerlan Kate Merlan beim Reitausflug im April 2022

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

