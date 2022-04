Sarna Rösers Debüt bei Die Höhle der Löwen lief im Nachhinein doch nicht ganz so glatt! Die Familienunternehmerin hatte in der gestrigen Sendung ihren ersten Auftritt als sogenannte Gast-Löwin in der Gründershow. Dabei ließ die 34-Jährige nichts anbrennen und angelte sich gleich zwei Deals: Gemeinsam mit Kollegin Dagmar Wöhrl (67) investierte sie sowohl in den nachhaltigen Spülschwamm Le Gurque als auch in die Challenge-Website Xeem. Doch einer von Sarnas Deals ist nach den Dreharbeiten wieder geplatzt!

Via Instagram gaben Sarna und Dagmar jetzt in einer Videobotschaft bekannt: "Leider hat es mit dem Deal mit Le Gurque nicht geklappt – was wir sehr bedauern." Aber woran lag es, dass sie sich doch noch umentschieden haben? "Manchmal ist es so, dass man nach dem Pitch feststellt, dass die Interessen auseinandergehen und dass die Strategievorstellungen andere sind." Abschließend erklärte Dagmar: "Aber es war so toll, die beiden kennenzulernen! Wir wünschen Leonie und Niklas alles Gute."

Sarna ergänzte abschließend: "Die haben einen tollen Pitch hingelegt, wir waren begeistert von den beiden und sind es heute noch! Wir wünschen Niklas und Leonie viel Erfolg." Klingt nicht so, als würde böses Blut zwischen den Löwinnen und den Gründern herrschen. Tatsächlich haben die beiden Tüftler, die ihr Start-up mittlerweile in "The Closest Loop" umbenannt haben, das Statement der beiden Investorinnen auch auf ihrem Instagram-Account geteilt – somit scheinen sie den Worten von Sarna und Dagmar zuzustimmen.

RTL / Bernd-Michael Maurer Leonie Eißele und Niklas Heinzerling von Le Gurque

RTL / Bernd-Michael Maurer Judith Williams, Sarna Röser und Dagmar Wöhrl am Set von "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Sarna Röser, Gast-Löwin bei "Die Höhle der Löwen"

