Wie hat sich die Neue bei Die Höhle der Löwen geschlagen? In der gestrigen Folge konnten die Zuschauer sich über ein neues Gesicht freuen: Familienunternehmerin Sarna Röser stieß als Gast-Löwin dazu! Bei den Fans der Gründersendung kam der frische Wind super an. Auch mit den anderen Investoren schien die Chemie zu stimmen. Aber was sagen die Gründer, die sie live erlebt haben, zu Sarna? Im Promiflash-Interview kommen sie nicht mehr aus dem Schwärmen heraus!

"Sarna ist eine echte Powerfrau! Sie hat den Drang, etwas zu bewirken, Jungunternehmer zu beflügeln und das spürt man. Sie ist für die Höhle eine echte Bereicherung als Gast-Löwin", schwärmt das Team von der Challenge-Website Xeem. Auch die Gründer von Retter Kräcker waren total begeistert: "Erst kurz vor unserem Pitch haben wir erfahren, dass Sarna Röser als Überraschungs-Löwin mit dabei ist. Umso mehr haben wir uns gefreut, denn wir hatten natürlich schon viel von ihr und ihrem Engagement gehört..."

Weiter berichtet das Team von Retter Kräcker: "Wir freuen uns, Sarna bald öfter im Format zu sehen und sind gespannt, ob auch sie die Gründer bald, wie die alten Hasen, aus der Reserve lockt." Am Ende schnappte die 34-Jährige sich tatsächlich zwei Deals: Gemeinsam mit Kollegin Dagmar Wöhrl (67) investierte sie sowohl in den nachhaltigen Spülschwamm Le Gurque als auch in die Challenge-Website Xeem.

RTL / Bernd-Michael Maurer Géraldine Ulrichs und Janine Weirich von Xeem

RTL / Bernd-Michael Maurer Judith Williams, Sarna Röser und Dagmar Wöhrl am Set von "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Lisa Berger, Sandra Ebert und Pascal Moll von Retter Kräcker

