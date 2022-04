Bei Lavinia Wollny (22) und Tim Katzenbauer läuten bald die Hochzeitsglocken! Im Februar durften die Reality-TV-Darstellerin und ihr Liebster ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen: Die kleine Haylie Emilia wurde geboren. Zuletzt hatten viele Fans vermutet, dass Lavinia und Tim ihr Glück nun auch mit einer Hochzeit krönen wollen – und jetzt ist es offiziell: Das Paar hat sich verlobt!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Lavinia dasselbe Foto, das ihre Mutter Silvia (57) bereits vor wenigen Tagen gepostet hatte. Darauf sind die Hände der Web-Bekanntheit und die ihres Partners zu sehen. Beide tragen einen Ring am Ringfinger. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hätte niemals damit gerechnet. Irgendwann schon, aber nicht jetzt. Ich bin so glücklich, ich kann es nicht einmal in Worte fassen. Ich liebe dich so sehr", schwärmte die 22-Jährige in der Bildunterschrift.

Auch Tim hat sich zur Verlobung gemeldet und widmete Lavinia ähnlich süße Worte. "Erst das Glück, dass wir stolze Eltern einer wundervollen Tochter geworden sind, nun hast du mir das Jawort gegeben um meine Frau zu werden", freute sich der 24-Jährige.

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Verlobung von einer der Wollny-Töchter im April 2022

Anzeige

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny und ihr Freund Tim Katzenbauer im Januar 2021

Anzeige

RTL 2 Lavinia Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de