Große Neuigkeiten aus dem Hause Wollny! In den vergangenen Jahren hat sich in der berühmten TV-Familie so einiges getan. Gleich mehrere der Töchter von Silvia Wollny (57) bekamen Kinder, Sarafina (27) heiratete zudem und auch Sylvana (30) strebt eine Hochzeit mit ihrem Florian an. Jetzt gibt es wieder News: Silvia verkündete jetzt stolz, dass eins ihrer Mädels "ja" gesagt habe – doch wer ist die Glückliche?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte das Oberhaupt der Großfamilie jetzt ein neues Foto, das für eine Menge Spekulationen sorgte. Das Bild zeigt eine Männerhand mit einem Ring, die eine Frauenhand mit einem Diamantklunker hält, darunter sind Rosen zu sehen. Zu der Aufnahme schrieb Silvia stolz: "Sie hat ja gesagt. Wir freuen uns sehr für euch!" Welche ihrer Töchter sie damit meinte, ist jedoch unklar.

In den Kommentaren häufen sich nun die Vermutungen, welches Wollny-Girl sich hier verlobt oder gar geheiratet hat. Die Mehrheit ist sicher, dass Lavinia Wollnys (22) Freund Tim Katzenbauer vor der Neu-Mama auf die Knie gegangen ist. In seiner Instagram-Story ist der frischgebackene Papa nämlich mit einem ähnlichen Ring am Finger zu sehen.

