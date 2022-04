Matthias Schweighöfer (41) und Ruby O. Fee (26) scheinen einfach nur superglücklich miteinander zu sein. Anfang 2019 machte der "Army of Thieves"-Star seine Beziehung zu der 15 Jahre jüngeren Beauty öffentlich. Seitdem zeigen die beiden Turteltauben immer wieder im Netz, wie verliebt sie noch sind. Deshalb munkeln die Fans auch regelmäßig, dass sich die beiden Schauspieler miteinander verlobt haben. Nun erfreute Ruby ihre Fans mit einem neuen süßen Schnappschuss des Paares.

In ihrer Instagram-Story postete die in Costa Rica geborene Darstellerin die Aufnahme mit ihrem Liebsten. Vertraut schmiegt sich Ruby an die Brust des 41-Jährigen, der seinerseits lässig in die Kamera lächelt. Während Matthias auf dem Schnappschuss eher cool wirkt, scheint die 26-Jährige einfach nur überglücklich zu sein, denn sie lächelt verliebt. Das gemeinsame Bild versah die Bibi & Tina-Darstellerin mit einem schwarzen Herz-Emoji.

Nicht nur im Netz zeigen die beiden immer wieder ihre Zuneigung zueinander. Im vergangenen Monat hatten Ruby und Matthias ihre Liebe erst auf dem roten Teppich zur Schau gestellt. Bei den 37. Film Independent Spirit Awards in Santa Monica hatte das Paar gemeinsam für die Fotografen posiert.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der amfAR-Gala in Los Angeles

Wenzel, Georg / Action Press Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im März 2022

