Matthias Schweighöfer (41) zeigt sich mit voller Mähne! Beruflich könnte es für den Schauspieler derzeit wohl kaum besser laufen. Nach seinem Mega-Erfolg in Deutschland macht er sich nun sogar auf nach Hollywood: An der Seite von Filmgrößen wie Matt Damon (51) und Rami Malek (40) steht der Darsteller für Christopher Nolans (51) neuen Streifen "Oppenheimer" vor der Kamera. Im Laufe seiner Karriere schlüpft er in diverse Rollen – inklusive verschiedener Looks. Im Netz zeigte Matthias nun wieder eine neue Frise!

Via Instagram teilte der 41-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er in die Kamera grinst. Dabei sticht vor allem sein Haar ins Auge: Matthias ist mit ungewohnt langem blonden Haar zu sehen. "Zurück zur Arbeit", schrieb er zu dem Bild. Der Look scheint also Teil eines neuen Jobs zu sein. Seiner Freundin Ruby O. Fee (26) gefällt der Style aber offenbar. Sie kommentierte das Foto mit einem Herz-Emoji – konnte sich aber auch ein lachendes Smiley nicht verkneifen.

Die Fans haben auch schon wilde Theorien, in welche Rolle Matthias mit dieser Frisur schlüpfen könnte. "Brienne von Tarth ist zurück!", scherzte ein Follower in der Kommentarspalte und setzte damit auf einen Game of Thrones-Charakter, der Matthias optisch ähnelt. Andere vermuteten den Schlagersänger Jürgen Marcus (✝69) oder sogar Prinzessin Diana (✝36).

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Premiere von "You Are Wanted"

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im März 2022

Anzeige

Action Press / United Archives GmbH Jürgen Marcus, Schlagersänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de