Matthias Schweighöfer (41) mausert sich zu einem Star in Hollywood! In den Netflix-Filmen "Army of the Dead" und "Army of Thieves" verkörpert der deutsche Schauspieler den Safeknacker Ludwig Dieter – und mit diesen Streifen kann er auch in den USA große Erfolge feiern. Jetzt wartet das nächste große Projekt auf den gebürtigen Anklamer: Matthias steht neben vielen Hollywood-Ikonen für einen Film des Star-Regisseurs Christopher Nolan (51) vor der Kamera!

Laut eines Berichts von Deadline habe Matthias nämlich den nächsten großen Job an Land gezogen: Der 41-Jährige übernimmt eine Rolle in dem Streifen "Oppenheimer", in dem es um das Leben des Physikers und Atombomben-Wissenschaftlers Julius Robert Oppenheimer geht. Am Set des Biopics arbeite er zusammen mit Hollywoodstars wie beispielsweise Matt Damon (51), Robert Downey Jr. (56) oder auch Rami Malek (40). Der Streifen soll ab Juli 2023 in den deutschen Kinos zu sehen sein.

Doch damit noch nicht genug – Matthias hat nämlich noch ein weiteres großes Projekt auf der Liste! Der "Frau Ella"-Darsteller steht zusätzlich gemeinsam mit Wonder Woman-Star Gal Gadot (36) und Fifty Shades of Grey-Schauspieler Jamie Dornan (39) für den Netflix-Thriller "Heart of Stone" vor der Kamera.

