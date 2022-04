Die neue Single von The Kid Laroi (18) ist nun erschienen – zusammen mit einem eher schrägen Video. Bereits mit 14 Jahren veröffentlichte der Australier seinen ersten Song, danach brachte er mithilfe des mittlerweile verstorbenen Juice Wrld (✝21) weitere erfolgreiche Lieder heraus. Sein neuestes Werk sorgt diesmal aber nicht nur musikalisch für Aufsehen: In dem Musikvideo von "Thousand Miles" bringt The Kid Laroi sich selbst auf skurrile Art ganze sechs Mal ums Leben.

Am Anfang des Videos begegnet der in weiß gekleidete Rapper einer Frau. Er kann sie jedoch nicht näher kennenlernen, denn jemand versucht ihn aus dem Weg zu räumen: Der Täter ist allerdings ebenfalls er selbst – nur komplett in rot gekleidet. Der 18-Jährige wird daraufhin von seinem roten Doppelgänger durch einen Strick am fahrenden Auto, einen herabfallenden Klavierflügel und einen Stromschlag umgebracht. Danach wird er nacheinander von einer Dampfwalze, einem Zug und einem Krankenwagen überfahren. Am Ende bleibt nur noch die Frau mit dem roten The Kid Laroi übrig.

Der Sinn des Videos ist, dass sein "Teufel" in Rot den "Engel" in Weiß besiegt. Das prophezeit er auch in seinem Songtext: "Du solltest es sein lassen, du bist alleine besser dran, denn ich werde es mit dir vermasseln." Der Song und das Video kommen bei den Fans gut an, so reagierte ein YouTube-User begeistert: "Der Song ist gut, aber das Video hat mich umgehauen. Ich mag die Geschichte und wie sie mit dem Song übereinstimmt."

Youtube/The Kid LAROI. The Kid Laroi im Musikvideo zu "Thousand Miles"

