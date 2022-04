Wie weit will Credo La Marca noch gehen? Der Berliner versucht aktuell bei Temptation Island herauszufinden, wohin seine Beziehung zu Elli Loretta steuert. Das größte Konfliktpotenzial hat die Escort-Vergangenheit seiner Partnerin. Außerdem plauderte Elli in der Show bereits ganz offen über ihr Sexleben, in dem sie mit Credo offenbar nicht auf ihre Kosten kommt. Doch der Hottie lässt auch nichts anbrennen. Er leistete sich bei "Temptation Island" schon einige Eskapaden!

Auf "Temptation Island" geht Credo mit den Verführerinnen ganz schön auf Tuchfühlung. So spritzte er zum Beispiel, wie einst auch Ex-Kandidat Yasin Mohamed (30), einem Girl Alkohol in den Mund. Doch eines muss man dem Freund von Elli lassen: Auch die Frauen lassen nichts unversucht, in Credos Hose zu kommen. "Ey, ich will keinen Ständer kriegen", konnte er fast nicht mehr an sich halten, als die Ladys vor ihm tanzten.

Doch an Selbstbewusstsein fehlt es Credo offenbar nicht. Als die Verführerinnen sich auf seinem Bett platzierten und ihm ihre Hintern entgegenstreckten, ging ihm ein Spruch über die Lippen. "Wäre ich single, hätte ich die alle durch", meinte er. Seine TV-Kumpels glauben jedoch, dass Credo nicht ganz authentisch ist. Als er von Lola Weippert (26) gezeigt bekommen hat, dass sich Elli über deren Sexleben öffentlich auslässt, wurde er nicht wütend. Das ist Fassade, meint Abdu Karakuyu. "Ich habe gemerkt, er ist rot angelaufen, er sah sauer aus", erzählte er Kim Virginia Hartung (26).

