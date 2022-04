Konnten sie ihrem Sender erneut TV-Zeit abluchsen? Bei Joko & Klaas gegen ProSieben treten die beiden beliebten Moderatoren Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) gegen ihren Arbeitgeber an. In kurzweiligen Spielen versuchen die beiden, sich Vorteile fürs Finale zu erarbeiten – in dem es dann um alles geht: Bei einem Sieg winken 15 Minuten zur Primetime, andernfalls folgt eine fiese Strafe. Konnten Joko und Klaas die Show diesmal gewinnen?

In den Spielen konnten sich die zwei nur zwei Vorteile sichern. Die hatten sie allerdings auch dringend nötig, denn im Finale wartete der Sender mit einem kniffligen Spiel auf: Denn auf einem Fließband galt es mindestens acht Aufgaben zu erfüllen – eine Herausforderung, an der Joko und Klaas in früheren Ausgaben schon öfter gescheitert waren. Auch diesmal hatte das Laufband kein Erbarmen: Das Finale ging an ProSieben!

Die witzige Bestrafung hatte es in dieser Woche in sich: Als Wichtel verkleidet müssen die zwei jeden Werbeblock der gesamten nächsten Woche anmoderieren! Da werden die Fans des TV-Duos sicherlich ganz auf ihre Kosten kommen.

ProSieben / Willi Weber Steven Gätjen, Klaas Heufer-Umlauf und Jakob Lundt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Stefan Gregorowius Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

