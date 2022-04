Sind Ed Westwick (34) und Amy Jackson (30) offiziell ein Paar? Bei dem Gossip Girl-Star endete 2021 seine zweijährige Beziehung mit dem südafrikanischen Model Tamara Francesconi. Auch die Bollywood-Bekanntheit trennte sich im selben Jahr von ihrem Verlobten, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat. Die Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden Schauspielern kamen dann erstmals im Februar auf: Nun wurden Ed und Amy auch zusammen in London gesichtet.

Neue Paparazzi-Fotos zeigen, wie die beiden Schauspieler Arm in Arm durch London liefen und dabei in ein Gespräch vertieft waren. Die zwei wirken sehr vertraut miteinander und scheuten sich nicht vor Körperkontakt in der Öffentlichkeit. In eher sportlichen Outfits schlenderten die Stars eng durch die Stadt: Während Ed Shorts und ein Sweatshirt trug, war Amy mit Sportleggings und Hoodie unterwegs.

Aber sind die beiden jetzt zusammen? Ein Insider verriet gegenüber der The Sun, dass Ed und Amy wirklich gut zueinander passen sollen. Beide haben viel gemeinsam und seien sehr karriereorientiert. So verriet der Informant aber auch: "Sie genießen es, sich erst einmal kennenzulernen." Die Briten wollen es also erst einmal langsam angehen, weswegen sie wahrscheinlich offiziell auch noch keine Beziehung bestätigt haben.

Raw Image LTD/MEGA Ed Westwick und Amy Jackson Arm in Arm

Raw Image LTD/MEGA Ed Westwick und Amy Jackson im April 2022

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson

