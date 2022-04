Angelina Pannek (30) hat kein Problem mit unreiner Haut! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Sebastian (35) gaben im vergangenen März die tolle Nachricht bekannt, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Regelmäßig lässt die Influencerin ihre Fans seit der großen Verkündung an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Mit Promiflash sprach Angelina nun über die Veränderungen ihres Körpers. Dabei verriet sie, dass ihre Haut momentan zwar zu Pickeln neige, ihr das aber überhaupt nichts ausmache!

Auf dem Launchevent von Michelle Hunzikers (45) Marke Goovi in Berlin erzählte die 30-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie schon seit ihrer Jugend immer wieder unreine Haut gehabt hätte. "Es ist immer ein Auf und Ab. Mal ist sie wunderschön und ein paar Wochen später wieder nicht", meinte Angelina und fügte hinzu: "Jetzt in der Schwangerschaft muss ich schon sagen, dass ich zu Beginn sehr mit Unreinheiten zu kämpfen hatte." Mittlerweile habe sich das aber wieder etwas gelegt.

Natürlich fühle sich die Zweifach-Mama in spe auch nicht immer wohl in ihrem Körper – gerade wenn ihre Haut hin und wieder mal zu Pickeln neigt. "Aber man muss die Sachen einfach nehmen, wie sie sind. Gerade jetzt in der Schwangerschaft – da gibt es auch Momente, in denen ich mich freue. Das sind Zeichen für die Schwangerschaft, deswegen liebe ich es ja auch, all das zu beobachten", meinte Angelina abschließend.

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek auf der Berliner Fashion Week im September 2021

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de