Angelina Pannek (30) genießt die neun Monate mit ihrem ungeborenen Baby augenscheinlich sehr! Vergangene Woche verkündeten die gebürtige Berlinerin und ihr Partner Sebastian Pannek (35), dass sie erneut Eltern werden. Seitdem hält die Influencerin ihre Follower auch regelmäßig über die Entwicklung ihres Kindes auf dem Laufenden. Jetzt verriet Angelina, dass sich ihre zweite Schwangerschaft jedoch sehr von der Zeit mit ihrem Sohn im Bauch unterscheiden würde.

Im Rahmen einer kleinen Fragerunde mit ihrer Community auf Instagram sprach die ehemalige Der Bachelor-Finalistin nun ganz ausführlich über ihre Schwangerschaft. Auf die Frage, welche Unterschiede die brünette Beauty zu der Zeit merke, als sie ihr erstes Kind unter dem Herzen trug, antwortete Angelina: "In der ersten Schwangerschaft hatte ich gar nichts". In den ersten drei Monaten sei ihr nun jedoch oft übel gewesen und auch über Müdigkeit habe sie eine Zeit lang geklagt. Auch ihre Heißhungerattacken würden sich deutlich unterscheiden. Während die Reality-TV-Darstellerin 2020 noch Lust auf etwas Herzhaftes hatte, würde sie nun total auf "alles, was süß ist" abfahren.

Selbst ihre Haut würde anders auf die Entwicklung des Babys reagieren. So erzählte Angelina, dass sie aktuell unter vielen Unreinheiten leiden würde. "In der ersten Schwangerschaft hatte ich eine Top-Haut und in der zweiten habe ich sehr entzündete Stellen", berichtete sie. "Jede Schwangerschaft ist anders", versicherte die 30-Jährige ihren Abonnenten jedoch.

Anzeige

ActionPress Sebastian und Angelina Pannek auf der Berlin Fashion Week 2021

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im März 2022

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de