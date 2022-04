Andrew Garfield (38) braucht eine Verschnaufpause. Der Schauspieler hat eine arbeitsreiche Zeit hinter sich, so spielte er allein im letzten Jahr in den beliebten Filmen "Spider Man: No Way Home", "The Eyes of Tammy Faye" und "Tick, Tick…Boom!" mit. Seinen Job macht der gebürtige Kalifornier allerdings sehr gut, denn er wurde nicht umsonst für seine Performance zwei Mal mit dem Oscar ausgezeichnet. Umso schockierender ist es jetzt für die Fans: Andrew möchte sich vorerst eine Auszeit von der Schauspielerei gönnen.

Der "Spider Man"-Darsteller hat natürlich seine Beweggründe. Gegenüber Variety verriet der 38-Jährige, dass er sich gerne ausruhen und einiges überdenken möchte: "Ich muss mich neu orientieren und mir überlegen, was ich als Nächstes tun will und wer ich sein will. Ich möchte eine Weile einfach nur ein normaler Mensch sein." Trotz seiner vielen Erfolge im Film-Business ist diese Auszeit von daher nachvollziehbar.

Doch die Schauspielerei ist nicht das einzige, wovon Andrew Abstand nimmt: Der Hollywood-Star soll sich angeblich vor Kurzem von seiner Freundin getrennt haben. Ein Insider verriet The Sun, dass die Trennung dem vollen Zeitplan und hektischen Alltag der beiden geschuldet sei. Jedoch sollen die US-Stars im Guten auseinandergegangen sein.

Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

Getty Images Andrew Garfield, November 2021

Getty Images Schauspieler Andrew Garfield mit Alyssa Miller (Hintergrund) bei den SAG Awards 2022

