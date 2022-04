Rod Stewart ist mit 77 Jahren fit wie ein Turnschuh! Der britische Rocksänger unterzog sich vor Kurzem einer Operation am Knöchel und ließ sich ein künstliches Kniegelenk einsetzen. Nachdem er sich beim Fußballspielen verletzt hatte, entschied sich der 77-Jährige für den Eingriff. Der "Do Ya Think I’m Sexy?"-Sänger zeigt jetzt im Netz, wie fit er auch nach Verletzung und OP noch ist.

Der leidenschaftliche Fußballer postete am Montag ein Video auf Instagram, in dem er auf einem Fußballfeld seine Ausdauer unter Beweis stellte. Obwohl Rod sich 2020 wegen seiner Verletzungen unters Messer legte, überrascht er jetzt mit seinem Fitnesszustand. Stolz schreibt er unter den Post: "Nach einer Kniegelenkersatz- und Knöchel-Operation bin ich mit 77 Jahren wieder topfit und bereite mich auf meine lang erwarteten Tourdaten vor [...]"

Rods Fans dürfen gespannt sein, denn in diesem Jahr stehen endlich die lang ersehnten Tourtermine an. Im Sommer tritt er in Nordamerika auf, bis er dann im November nach Großbritannien kommt. Aus sportlicher Sicht ist der Musiker bestens für seine anstehende Tour vorbereitet.

Getty Images Rod Stewart 1997 während eines Fußball-Tuniers

Getty Images Rod Stewart im November 2015 in London

Getty Images Sänger Rod Stewart im Februar 2008

