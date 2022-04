Bei welcher Temptation Island-Teilnehmerin schätzt Calvin Kleinen (30) das Fremdgehrisiko am größten ein? Der Trash-TV-Allrounder ließ sich einen kleinen Ausflug in die aktuelle Staffel der Treuetest-Show nicht nehmen. Bei einer Folge durfte der ehemalige "Temptation Island" und Temptation Island V.I.P.-Kandidat in die Villa der vergebenen Frauen einziehen. Gegenüber Promiflash verrät er nun, welche der vier Damen er für verführbar hält.

"Alle scheinen auf den ersten Blick schwer zu knacken zu sein. Bei Elli und Gloria habe ich am ehesten den Eindruck, dass sie knackbar sind", schätzt der Blondschopf die Fremgeh-Bereitschaft von Elli Loretta und Gloria Glumac ein. Tatsächlich suchte Letztere schon von selbst die Nähe des Verführers. "Klar habe ich gemerkt, dass ein wenig was ging", erinnert sich Calvin, geht aber nicht ins Detail.

Generell denkt der #CoupleChallenge-Teilnehmer aber, dass die männlichen Verführer es schwer bei den vergebenen Damen haben. Die Frauen schätzt er noch zurückhaltend ein. Aber welche der Girls wäre denn am ehesten Calvins Typ? "Ich glaube Elli wäre mein Fall, die ist wild", gibt der Sänger zu.



"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Anzeige

RTL+ Calvin Kleinen bei "Temptation Island" 2022

Anzeige

RTL Jessi, Gloria, Michelle und Elli, "Temptation Island"-Kandidatinnen

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Elli, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

Anzeige



