Er ist wieder zurück! Derzeit testen wieder vier Pärchen die Treue ihrer Partner auf der Insel der Versuchung. Bereits in den ersten Tagen haben es einige der vergebenen Männer bei Temptation Island ordentlich krachen lassen und sind ihren Verführerinnen gefährlich nah gekommen. In der Villa der vergebenen Frauen ging es dagegen bisher eher verhalten zu. Doch in der vierten Folge wartet nun ein Überraschungsgast auf die Ladys.

Nachdem der Temptation-Sound erklingt, versammeln sich alle im Wohnzimmer und warten gespannt, was passiert. Als plötzlich die Tür aufgeht und niemand anderes als Calvin Kleinen (30) mit einer Flasche Sekt in der Hand reinstürmt. Im Anschluss feiern die Bewohner der Frauenvilla ausgelassen eine Poolparty. "Party machen mit Calvin ist auf jeden Fall feuchtfröhlich", stellt Elli Loretta bereits nach kurzer Zeit fest. "Ich bin hier, weil ich auch einfach mal ein bisschen die Situation auflockern möchte", verrät der Partyhengst später im Interview. Und das schafft der Hottie auf jeden Fall!

Vor allem Gloria Glumac scheint von Calvin besonders angetan zu sein. Liebevoll cremt sie dem Reality-Sternchen den Rücken ein und bekommt später sogar noch einen heißen Lapdance von dem Neuankömmling. "Liebe Grüße an Niko, hier ist die Rache für dich", sagt sie währenddessen provokant ins Mikro. Was ihr Mann Nikola Glumac wohl dazu sagen wird, wenn er diese Bilder sieht?

