Was für ein eleganter Auftritt! Vor 20 Jahren hatten König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (50) der Niederlande ihre eigene Familie gegründet. Drei Töchter durften die Eheleute seitdem begrüßen – Catharina-Amalia (18), Alexia (16) und Ariane (15). Die Mädels sind inzwischen schon junge Frauen und begeisterten die Royal-Fans in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihrem Glow-up. Jetzt teilte die Familie ein neues gemeinsames Foto – und das strotzt nur so vor moderner königlicher Eleganz!

Auf Instagram durften sich die Follower der niederländischen Royals am Mittwoch über den neuen Schnappschuss freuen. Richtig rausgeputzt posieren die fünf Blaublüter darauf, vor allem Willem-Alexander strahlt in der Mitte seiner Lieblingsfrauen übers ganze Gesicht. Seine Töchter zeigen auf der Aufnahme zudem ihr Stilgespür: Ariane trug ein dunkelblaues Kleid, Alexia einen knallgrünen Hosenanzug und ihre Schwester ein weißes Kostüm mit Nadelstreifen.

Wie die Royals zu dem Foto angaben, war der Anlass für das schicke Bild der Königstag. Dafür reiste die Family zu den Feierlichkeiten nach Maastricht. Wie aktuelle Paparazzibilder zeigen, wurden Máxima und Co. dort von begeisterten Fans begrüßt und mit Blumen überhäuft.

König Willem-Alexander und Königin Máxima, 2022

König Willem-Alexander mit seinen Töchtern Amalia, Ariane, Alexia und seiner Frau Königin Máxima

Die niederländische Königsfamilie in Maastricht, April 2022

