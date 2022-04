Eigentlich gibt es im Verleumdungsprozess von Johnny Depp (58) gegen Amber Heard (36) und andersherum wenig zu lachen. Seit knapp zwei Wochen müssen sich die ehemaligen Eheleute vor Gericht behaupten und die intimsten Details ihres Privatlebens zur Zeit ihrer Beziehung offenlegen. Beide Parteien werfen sich einander Gewalt und Verleumdung vor. Doch der Schauspieler schafft es tatsächlich – trotz dieser heiklen Thematik – für einige Lacher im Gerichtssaal und vor allem aber im Netz zu sorgen.

Der Prozess wird über seine volle Dauer live online übertragen. Kein Wunder also, dass viele Zusammenfassungen und einzelne Ausschnitte besonderer Momente im Internet kursieren. Ein Clip, der Johnny beim scheinbaren Schreiben einer wichtigen Notiz für seinen Anwalt zeigt, wurde beispielsweise schon über fünf Millionen Mal geklickt. In Wahrheit fertigte der "Fluch der Karibik"-Star nämlich lediglich eine skizzenhafte Porträtzeichnung an und schob sie seinem Anwalt vielsagend herüber. Dieser holte seine Lesebrille hervor und drückte, ebenfalls nicht aus der Rolle fallend, seine Anerkennung aus.

Ein weiteres Video, ein Zusammenschnitt amüsanter Momente mit Johnny, sahen sich inzwischen schon mehr als 32 Millionen Menschen an. Darin ist beispielsweise zu sehen, wie einer von Ambers Anwälten den 58-Jährigen fragt, ob er manchmal auch schon morgens Whiskey trinken würde. Johnnys Antwort: "Ist nicht immer Happy Hour?" Auf die Frage, ob er gemeinsam mit Marilyn Manson (53) Drogen konsumiert habe, reagiert der "Alice im Wunderland"-Star so: "Ich habe Marilyn Manson einmal eine Pille gegeben... damit er aufhört, so viel zu reden."

Getty Images Schauspieler Johnny Depp

Getty Images Johnny Depp vor Gericht, April 2022

Getty Images Amber Heard im April 2022 vor Gericht

