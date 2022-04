Sie ist etwas besorgt! Im Dezember 2021 verkündete das ehemalige Germany's next Topmodel-Girl Fiona Erdmann (33) seinen Fans eine wunderschöne Nachricht: Nach einer Fehlgeburt erwarten sie und ihr Partner Moe wieder ein Kind. Seitdem nimmt die Beauty ihre Netz-Community auf ihre Schwangerschaftsreise mit. Doch nun gibt sie ihren Fans ein beunruhigendes Update: Fiona teilt mit, dass sie ins Krankenhaus muss!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 33-Jährige bei ihren Followern mit einer unschönen Neuigkeit. "Moe und ich sitzen im Auto und sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich muss sagen, ich bin schon etwas nervös vor dem, was jetzt ansteht", erzählt das Model etwas kryptisch. Fiona wolle erst einmal ein wenig Zeit für sich, da sie das Ganze etwas überfordert. "Für mich ist das auch alles recht viel gerade, vor allem wenn man durch Situationen gegangen ist, die wir erlebt haben", führt sie weiter aus. Was genau der Grund für ihren Krankenhausbesuch ist, behält Fiona vorerst für sich.

Erst vor wenigen Tagen klagte die ehemalige GNTM-Kandidatin noch über etwas anderes – ihr kleines Mädchen hat sich nämlich für die Geburt noch nicht gedreht. "Leider liegt unsere Maus immer noch in der Beckenendlage. Seit circa zwei Wochen versuche ich also alles, um sie zum Drehen zu bewegen", berichtete Fiona.

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Verlobten Moe (l.) und ihrem Sohn

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann und ihr Partner Moe

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

