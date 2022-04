Travis Barker (46) wollte auch Robert Kardashian Sr. (✝59) um seine Erlaubnis bitten. Vergangenen Oktober verkündeten der Blink-182-Schlagzeuger und seine Liebste Kourtney Kardashian (43) ihr Verlobung. Kris Jenner (66) erzählte wenige Monate später, dass der Musiker sie vorab um ihren Segen gebeten hat. Doch nicht nur bei der Mutter seiner Herzdame holte sich Travis den Segen ab. Bevor er Kourtney einen Antrag machte, besuchte Travis auch das Grab ihres verstorbenen Vaters Robert.

In der dritten Episode von "The Kardashians", der neuen Reality-TV-Show der berühmten Großfamilie, erfuhren die Zuschauer nun einige spannende Details über die Verlobung der 43-Jährigen und ihres Liebsten. So berichtete Kris in einem Gespräch mit ihrer Tochter Kim (41) von all den kleinen Schritten, die der Musiker unternommen hat, bevor er vor Kourtney auf die Knie fiel. Unter Tränen gab Travis' zukünftige Schwiegermutter preis: "Er hat erzählt, dass er zum Grab deines Vaters gegangen ist und deinen Papa um seinen Segen gebeten hat – ich bin fast umgekippt". "Es war so süß und so rührend", schwärmte die 66-Jährige.

Auch Kourtneys Schwester schien von der berührenden Geste des zweifachen Vaters ergriffen zu sein, denn auch sie fing kurz darauf an zu weinen. "Ich wünschte, dein Vater wäre hier, um das zu sehen", rief Kris immer noch bewegt. Robert Kardashian Sr. war 2003 an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Travis Barker und Kourtney Kardashian bei ihrer Verlobung

Robert Kardashian mit seinen Kindern Khloé, Kourtney und Kim

Kourtney Kardashian und Travis Barker in "The Kardashians"

