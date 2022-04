Gerda Lewis (29) verdreht ihren Fans den Kopf! Die ehemalige Bachelorette hat sich als Influencerin eine beachtliche Reichweite im Netz aufgebaut: Auf Instagram folgen der Beauty inzwischen rund eine Million Fans! Dort gibt sie ihren Abonnenten regelmäßig Einblicke in ihr Leben – zuletzt nahm sie ihre Follower mit nach Los Angeles. Das jüngste Update ist nun besonders heiß ausgefallen: Hier zeigt Gerda sich in Unterwäsche!

Via Instagram veröffentlichte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin jetzt diesen Schnappschuss: Gerda posiert hier nur in einer weißen Bikerjacke und einem weiß-gelben Lingerie-Set – und zeigt stolz ihre Hammerkurven! Genauer gesagt bekommen ihre Fans hier einen Blick auf ihren flachen Bauch, ihre Wespentaille und ihre üppigen Brüste. Ihr kecker Blick zur Seite rundet das sexy Ensemble perfekt ab. Fans und Freunde feiern die 29-Jährige für das Pic: So brachte Ex-Bachelor-Girl Wioleta Psiuk (30) ihre Begeisterung mit einem Flammen-Emoji zum Ausdruck.

Wem dieses Bild sicherlich auch gefällt? Love Island-Hottie Chris Jebens! Die beiden turteln seit ein paar Tagen offen auf Social-Media miteinander herum: Sie liken gegenseitig ihre Beiträge und schicken sich darunter Herzen in den Kommentaren. Zudem verriet Gerda ihren Fans zuletzt, dass sie kommendes Wochenende nach Hamburg reist – wo auch Chris wohnt...

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis auf dem Coachella-Festival, 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / chris_cjay_ Chris Jebens, Ex-"Love Island"-Kandidat

